Матч проти Казахстану став для 31-річного півзахисника 100-м у складі головної команди країни.

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Ярмоленко – лише четвертий гравець в історії, якому підкорилася ця позначка. Раніше це вдавалося Анатолію Тимощуку (загалом 144 матчі), Андрію Шевченку (111) та Руслану Ротаню (100). Незабаром до іменитої компанії може приєднатися Андрій Пятов, у якого стало 98 матчів.

Нагадаємо, Ярмоленко дебютував за збірну України у вересні 2009 року. У футболці "синьо-жовтих" вінгер відзначився 42 голами та 23 асистами.

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