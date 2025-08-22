Ярмоленко провів ювілейний матч за Динамо – більше зіграли лише Шовковський, Блохін та ще 4 легенди киян
Андрій Ярмоленко оформив свій 400-й матч за київське Динамо в офіційних зустрічах.
Гра проти Маккабі Тель-Авів в плей-офф Ліги Європи, попри поразку 1:3, стала для Андрія Ярмоленка особливою.
Легенда киян та збірної України провів свій 400-й офіційний матч за столичну команду. За цим показником Ярмоленко перебуває на сьомій сходинці серед усіх гравців Динамо. Більше зіграли лише 6 легенд.
1. Олександр Шовковський – 637 матчів;
2. Олег Блохін – 582 матчів;
3. Олег Гусєв – 442 матчів;
4. Анатолій Дем'яненко – 439 матчів;
5. Леонід Буряк – 408 матчів;
6. Володимир Веремєєв – 401 матч.
Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко влітку заявив, що сезон 2025/26 стане для нього останнім у професійній кар'єрі.
