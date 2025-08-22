Андрій Ярмоленко оформив свій 400-й матч за київське Динамо в офіційних зустрічах.

Гра проти Маккабі Тель-Авів в плей-офф Ліги Європи, попри поразку 1:3, стала для Андрія Ярмоленка особливою.

Екс-зірка Динамо став тренером одразу після завершення кар'єри

Легенда киян та збірної України провів свій 400-й офіційний матч за столичну команду. За цим показником Ярмоленко перебуває на сьомій сходинці серед усіх гравців Динамо. Більше зіграли лише 6 легенд.

1. Олександр Шовковський – 637 матчів;

2. Олег Блохін – 582 матчів;

3. Олег Гусєв – 442 матчів;

4. Анатолій Дем'яненко – 439 матчів;

5. Леонід Буряк – 408 матчів;

6. Володимир Веремєєв – 401 матч.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко влітку заявив, що сезон 2025/26 стане для нього останнім у професійній кар'єрі.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій