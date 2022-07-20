Аль-Айн продемонстрував світлини з першого тренування команди після завершення відпустки у своєму твіттері. На фото можна помітити і Андрія Ярмоленка, який вже займається з новою командою.

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Чемпіон ОАЕ вже запланував два збори. Під час першого суперниками підопічних Реброва стануть Ханкофен-Хейлінг та Гройтер Фюрт, матчі заплановані на 26 та 27 липня. На другому етапі Аль-Айн зіграє 6 матчів. Відомі імена двох суперників – ФК Кувейт та Аль-Файха.

Нагадаємо, Ярмоленко приєднався до Аль-Айна на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. Останні 4 сезони вінгер провів у складі Вест Хема, а одним з претендентів на Андрія було київське Динамо.

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