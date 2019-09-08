Ярмоленко провів 50-й матч за збірну у офіційних турнірах

Окрім Ярмоленка півсотню матчів зіграло лише п’ятеро гравців.

Матч проти Литви виявився для півзахисника Вест Хема Андрія Ярмоленка 50-м, проведеним за збірну України в офіційних турнірах, – інформує Sport.ua.

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Він став 6-м футболістом національної дружини, який досяг цієї межі. 28 зустрічей Андрій відіграв у відборах до чемпіонатів світу, 19 – у відборах до чемпіонатів Європи та основної частини Євро, а також 3 – у Лізі націй.

В 42-х матчах Ярмоленко представляв у головній команді країни Динамо, в 4-х – дортмундську Боруссію і також в 4-х – Вест Хем.

Лідирує у списку гравців, що зіграли найбільше офіціних матчів Андрій Шевченко – 74 гри. За ним йдуть: Анатолій Тимощук (73 поєдинки), Андрій П’ятов (62 матчі), Олександр Шовковський (57 ігор) та Олег Гусєв (53 матчі).

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