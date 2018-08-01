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Ярмоленко пропустить ще один спаринг Вест Хема

16:02 6 Читать на русском
Ярмоленко пропустить ще один спаринг Вест Хема
Мануель Пеллегріні / фото ФК Вест Хем

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні повідомив, що український півзахисник Андрій Ярмоленко може пропустити ще один товариський поєдинок лондонського клубу.

"Ми повинні продовжувати вдосконалюватися. У нас залишилося всього 10 днів до старту чемпіонату Англії. Багато виконавців ще не готові на 100%.

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Вчора ми грали без Хав'єра Ернандеса, без Феліпе Андерсона, без Андрія Ярмоленка, без Аарона Крессвелла, але ці гравці щодня працють все більше, і вони скоро будуть у своїй найкращій формі. Нам потрібно дуже добре працювати ці десять днів.

Можливо у матчі проти Анже Феліпе Андерсон зможе зіграти кілька хвилин, але це буде важко зробити Андрію", – цитує Пеллегріні офіційний сайт Вест Хема.

Нагадаємо, що Ярмоленко пропустив вчорашній товариський поєдинок проти Майнца через мікротравму.

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Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Анже Анже Товариські матчі Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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