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Ярмоленко проходитиме реабілітацію у колишнього лікаря Металіста

10:09 794 Читать на русском
Ярмоленко проходитиме реабілітацію у колишнього лікаря Металіста
Ярмоленко відправився в Белград на реабілітацію / Фото ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко відправився в Белград на реабілітацію.

Ярмоленко проходитиме курс реабілітації у сербській клініці Андреа Мілутіновіча, повідомляє sport.ua.

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Мілутіновіч знайомий з українськими футболістами, фахівець працював раніше лікарем у харківському Металісті та персонально з Марко Девічем. Згодом Андреа відкрив клініку в Сербії, яка спеціалізується на відновленні спортсменів після травм.

Нагадаємо, Ярмоленко зазнав пошкодження ще у жовтні 2018-го. За попередніми прогнозами лікарів хавбек пробуде поза грою близько 6-ти місяців.

Після 21-го туру АПЛ Вест Хем посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Українці за кордоном Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Металіст Металіст Вест Хем Вест Хем
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