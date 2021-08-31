"Починаємо знайомитися з вимогами нового головного тренера, його баченням. Проведемо заняття з теорії та тактики, а там вже буде видно точно. Настрій чудовий. Ярмола привіз нові жарти з Лондона, ділиться з нами.

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У нас є ігрові зв'язки, головний тренер нам все розкаже. Буде трохи незвично через штучне поле, але ніхто не шукає виправдань . Будемо готуватися, у нас попереду ще одне тренування. Поїдемо на стадіон і там вже подивимося газон: він слизький, хороший відскік від нього. Але ми звикнемо", – сказав Шапаренко у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.

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