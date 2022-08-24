"З Днем Незалежності, люба моя країно. Радий вітати зі святом кожного українця. Найбільша цінність для нас – це свобода. І кожного дня ми прокидаємось вільними та сильними. Кожного дня ми наближаємось до своєї перемоги. І я вірю в перемогу. Впевнений, що обов'язково переможемо", – зазначив Ярмоленко в Instagram.

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Після цього Андрій зачитав вірш Тараса Шевченка:

"Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть".

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 31-у річницю Незалежності. Нашу державу вже привітала англійська Прем'єр-ліга разом з кількома англійськими клубами, зокрема Арсенал та Евертон, у складі яких грають Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.

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