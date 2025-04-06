– Що означало ваше святкування? Зарано на пенсію відправляти?

– Про пенсію ви все дізнаєтесь... Коли я захочу завершити, то я вийду і оголошу про це. А святкування – просто жартую з хлопцями. Багато молодих гравців у команді... Можливо, декому здається, що я вже як дід виглядаю, тому так і святкував. З почуттям гумору наче все в порядку.

Ярмоленко увімкнув режим Мілевського, відчитавши фаната: "Я від тебе на скільки старший?"

А ви вирішили мене підколоти за те відео у Львові (із зауваженням до хлопчика, – прим.)?

– Так, відео стало вірусним…

– Добре, я тоді вам поясню. Дуже багато людей мені за ці дні написало в повідомленнях.

Я вважаю, що наша молодь має поважати старших. Мене так виховували – я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу чи фінансового становища, наші діти повинні поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене немає ніякої корони на голові, дитину я не хотів образити. Я вважаю, що до старших потрібно ставитись із повагою, – сказав Ярмоленко у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що під час розминки перед матчем 1/4 фіналу Кубка України між Динамо і Рухом (1:0) 35-річний футболіст вступив у перепалку з вболівальником, провівши з ним виховну бесіду: "Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Ярмола, Ярмола?"

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