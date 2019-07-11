Ярмоленко пояснив рішення змінити ігровий номер у Вест Хемі

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер.

"Я змінив номер, адже виступаю під 7-м в складі збірної України. Крім того, це щаслива для мене цифра, і я сподіваюся, що номер допоможе мені краще грати за Вест Хем.

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Я буду неначе нове придбання для команди", – передає слова Андрія Ярмоленка офіційний сайт англійського клубу.

Нагадаємо, у новому сезоні український вінгер виступатиме за Вест Хем під 7-м номером, раніше Ярмоленко грав з двадцяткою на спині.

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