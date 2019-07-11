toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРИ

Ярмоленко пояснив рішення змінити ігровий номер у Вест Хемі

11:55 837 Читать на русском
Ярмоленко пояснив рішення змінити ігровий номер у Вест Хемі
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер.

"Я змінив номер, адже виступаю під 7-м в складі збірної України. Крім того, це щаслива для мене цифра, і я сподіваюся, що номер допоможе мені краще грати за Вест Хем.

Ярмоленко поділився емоціями після відновлення від травми

Я буду неначе нове придбання для команди", – передає слова Андрія Ярмоленка офіційний сайт англійського клубу.

Нагадаємо, у новому сезоні український вінгер виступатиме за Вест Хем під 7-м номером, раніше Ярмоленко грав з двадцяткою на спині.

"Ярмоленко мав іти в Мілан": автор, що скептично оцінював Андрія в Борусії, написав для Вест Хема про українця

blog_ava
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Зубков приніс Ференцварошу перемогу над Лудогорцем, БАТЕ та П'яст не виявили сильнішого
00:50
1772
Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20
    Україна — 10 лип6043 УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20
5
год
:
54
хв
Транс
18:30
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук