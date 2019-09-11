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Ярмоленко пояснив, чому збірна України не змогла обіграти Нігерію

00:03 733 Читать на русском
Ярмоленко пояснив, чому збірна України не змогла обіграти Нігерію
Андрій Ярмоленко / фото: УАФ

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко в ефірі каналу "Футбол 1" прокоментував ніьчю в товариському матчі з Нігерією.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Була цікава гра, нелегка для нас. Нам протистояв хороший суперник. З нашого боку було багато помилок. Розберемо їх і будемо рухатися далі. З настроєм проблем не було. Коли приїжджаєш до збірної, немає товариських і офіційних ігор.

Україна – Нігерія – відео голів

Суперник нав'язав свою гру, добре вибігав в контратаки. У другому таймі тренерський штаб поміняв гру, і контратак стало менше. На наші ворота було багато атак, тому що наші півзахисники часто втрачали м'яч в середині поля, а у нігерійців швидкі гравці.

Моя гра? Не звик говорити про себе. У нас два рівноцінних склади. Є конкуренція, і це прекрасно. Всі хлопці грають у своїх клубах. Що стосується мого стану, то з кожною грою відчуваю себе краще. Потрібен час, але всі прекрасно це розуміють. Я пропустив 10 місяців, тому ще жодного разу не зіграв 90 хвилин. Думаю, всі професійні футболісти розуміють, про що я говорю. Якісь деталі можна відчути тільки завдяки матчам", – сказав Ярмоленко.

Україна розписала божевільну нічию з Нігерією у товариському матчі

blog_ava
Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
00:25
12039
Теги
Збірна України Україна - Нігерія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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