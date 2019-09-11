Ярмоленко пояснив, чому збірна України не змогла обіграти Нігерію

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко в ефірі каналу "Футбол 1" прокоментував ніьчю в товариському матчі з Нігерією.

"Була цікава гра, нелегка для нас. Нам протистояв хороший суперник. З нашого боку було багато помилок. Розберемо їх і будемо рухатися далі. З настроєм проблем не було. Коли приїжджаєш до збірної, немає товариських і офіційних ігор.

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Суперник нав'язав свою гру, добре вибігав в контратаки. У другому таймі тренерський штаб поміняв гру, і контратак стало менше. На наші ворота було багато атак, тому що наші півзахисники часто втрачали м'яч в середині поля, а у нігерійців швидкі гравці.

Моя гра? Не звик говорити про себе. У нас два рівноцінних склади. Є конкуренція, і це прекрасно. Всі хлопці грають у своїх клубах. Що стосується мого стану, то з кожною грою відчуваю себе краще. Потрібен час, але всі прекрасно це розуміють. Я пропустив 10 місяців, тому ще жодного разу не зіграв 90 хвилин. Думаю, всі професійні футболісти розуміють, про що я говорю. Якісь деталі можна відчути тільки завдяки матчам", – сказав Ярмоленко.

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