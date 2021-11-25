Ярмоленко не зміг зіграти проти Генка, але на більшість кубкових матчів 31-річний українець виходить у стартовому складі. Нинішній поєдинок – не виняток. Де дивитися матч Рапід – Вест Хем онлайн? Гру показує MEGOGO Футбол Третій. Матч, як і онлайн-трансляція Рапід – Вест Хем на "Футбол 24", стартує о 19:45. Відзначаємо, що екс-динамівця малюють у центрі нападу, хоча він також може мінятися позиціями з правим вінгером Бовеном.

Зінченко з відзнакою Гвардіоли і секрет Ярмоленка: українське дербі в Лондоні очима англійських ЗМІ та фанатів

Суперником гостей є віденський клуб, який не пустив Зорю в груповий етап Ліги Європи. У першому колі Ярмоленко допоміг ВХЮ обіграти Рапід удома. "Молоти" забронювали собі путівку до плей-офф турніру, але все ще б'ються за перше місце. Для цього лондонцям потрібно або перемагати, або заверишити нічиєю за умови, що загребське Динамо не переможе Генк.