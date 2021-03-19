Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко вже на фінальній стадії відновлення від травми.

Українець з Вест Хема 14 березня повернувся до тренувань, а нещодавно Девід Мойєс анонсував його повернення у стартовий склад.

Мойєс анонсував повернення Ярмоленка

Для кращої інтеграції Ярмоленка вирішили залучити до матчу "молотів" U-23 в рамках чемпіонату. Він вийшов у старті на поєдинок проти Лестера. Українець відіграв 75 хвилин без результативних дій, після чого був замінений, а молодіжка Вест Хема у підсумку впевнено переграла "лисів" з рахунком 3:1.

До слова, у поточному сезоні Андрій провів 21 матч у всіх турнірах за команду Девіда Мойєса, в яких відзначився 3 голами та віддав 4 результативні передачі. У лютому гравець пошкодив зв'язки коліна і відтоді не грав.

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