Ярмоленко повернувся до тренувань з м'ячем

Атакувальний півзахисник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко став ще на крок ближчим до повернення на поле.

Андрій Ярмоленко продовжує відновлення після травми ахілла. 29-річний вінгер розпочав тренування з м'ячем, але все ще займається індивідуально.

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Втім, про повернення українця на поле говорити передчасно. Наставник "молотобійців" Мануель Пеллегріні раніше заявив, що розраховує на Ярмоленка вже у сезоні 2019/20.

Зауважимо, що українець не грає за Вест Хем з жовтня минулого року, тоді у поєдинку з Тоттенхемом Андрій отримав важку травму ахілла та був прооперований.

В поточному сезоні Ярмоленко встиг зіграти у 10-ти матчах у всіх турнірах. В активі вінгера 2 голи та 1 асист.