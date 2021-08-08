Інтерес турецьких грандів до вінгера лондонського Вест Хема Андрія Ярмоленка не згасає. Тепер українця спробує підписати стамбульський Галатасарай.

Легендарний коуч "левів" Фатіх Терім склав список бажаних підписань у літнє трансферне вікно, стверджує Fotomac.

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До шорт-листа досвідченого фахівця потрапили четверо виконавців: вінгери збірної Єгипту Амр Варда (ПАОК) та Рамадан Собхі (Пірамідс), поляк Каміль Юзвяк (Дербі Каунті) та Андрій Ярмоленко. Терім, вочевидь, прагне закрити позиції на обох флангах атаки. Раніше українцем активно цікавився інший турецький гранд – Фенербахче.

До слова, в сезоні 2020/21 Андрій Ярмоленко провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач. На Євро-2020 у його активі 5 поєдинків (2 голи, 2 асисти).

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