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Ярмоленко потрапив у клуб, де його цінують, – Шаблій розповів про різницю між Вест Хемом і дортмундською Борусією

10:22 399 Читать на русском
Ярмоленко потрапив у клуб, де його цінують, – Шаблій розповів про різницю між Вест Хемом і дортмундською Борусією
Андрій Ярмоленко / ФК Борусія Д

Відомий український агент Вадим Шаблій розповів, як лондонський клуб підтримував українця під час відновлення від травми.

"Коли говорять про невдалий період Ярмоленка у Дортмунді, я дивуюсь. Він виходив на заміну і постійно відзначався результативними діями. Зараз Ярмоленко потрапив у клуб, де його цінують і люблять. Кожна третя публікація у соціальних мережах про Ярмоленка.

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Англійські команди солідніші у відношенні, підході до гравців. Ярмоленко пропустив близько дев’яти місяців через травму. До нього приїжджали кожен день, запитували, як справи, коли він повернеться. У Боруссії такого не було. Тренер жодного разу не підійшов і не поспілкувався з ним", – розповів Шаблій в ефірі програми "Інсайдери" на телеканалі "Матч Прем’єр".

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Вест Хем з дортмундської Борусії у липні 2018 року, підписавши контракт терміном на 4 роки. За трансфер гравця німці отримали близько 20 мільйонів євро.

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Теги
Вадим Шаблій Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вест Хем Вест Хем Англія
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