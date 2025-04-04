"В цю зиму, в це трансферне вікно я вже нікуди не збирався. До цього під час трансферного вікна я собі мріяв кудись перейти, десь поїхати пограти у нормальному чемпіонаті, спробувати свої сили у сильнішому чемпіонаті. Таких пропозицій не було, тому що для команд з Європи в мене вже і вік був, і треба було за мене гроші платити. Тому я не був цікавий для клубів, як інші гравці. Мені не 20-25 років. Такі трансфери, як в мене, відбуваються, коли команді потрібен готовий воротар.

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На це трансферне вікно я нічого не збирався. Так сталось, що Вадим Шаблій мене набрав. Каже: "Є таке". Я кажу: "Давай". Каже: "Треба буде рубатись з президентом". Я кажу: "Ну, давай". Все було нормально, мені пішли назустріч. Бо це була для мене можливість. Президент пішов мені назустріч, тому що я щось зробив для клубу, стільки років я був у клубі. За мною була людина, яка готова і мене замінить, не буде ніякої різниці у воротах.

Також Андрій Миколайович Ярмоленко приклав свою руку до цього. Тижні 2-3 тривали переговори, і я поїхав", – сказав Бущан у інтервʼю Ігорю Циганику.

Нагадаємо, що Георгій Бущан перебрався до Саудівської Аравії цього зимового трансферного вікна. Контракт екс-кіпера Динамо з Аль-Шабаб розрахований до літа 2027 року.

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