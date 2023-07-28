Новий сезон української Прем'єр-ліги стартує вже сьогодні, 28 липня. Повернення в Динамо Андрія Ярмоленка і впевнена гра на зборах зробила киян чи не головними фаворитами майбутньої кампанії УПЛ.

Український футбольний журналіст Сергій Тищенко оцінив перспективи київського Динамо на чемпіонство у наступному розіграші УПЛ, а також повернення Андрія Ярмоленка і як це може вплинути на команду. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".