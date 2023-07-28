Ярмоленко подарував Сидорчуку другу молодість, "зять" Суркіса рветься в основу – перспективи Динамо здобути чемпіонство
10:12 - Читать на русском
"Футбол 24" проаналізував шанси Динамо на чемпіонство в новому сезоні української Прем'єр-ліги.
Новий сезон української Прем'єр-ліги стартує вже сьогодні, 28 липня. Повернення в Динамо Андрія Ярмоленка і впевнена гра на зборах зробила киян чи не головними фаворитами майбутньої кампанії УПЛ.
Український футбольний журналіст Сергій Тищенко оцінив перспективи київського Динамо на чемпіонство у наступному розіграші УПЛ, а також повернення Андрія Ярмоленка і як це може вплинути на команду. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".
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