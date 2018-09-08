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Ярмоленко: Після перемоги над Туреччиною нас теж носили на руках, а потім в Ісландії опустили на землю

15:33 72 Читать на русском
Ярмоленко: Після перемоги над Туреччиною нас теж носили на руках, а потім в Ісландії опустили на землю
Андрій Ярмоленко / Фото ФФУ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу проти Словаччини.

"Вважаю, що ми добре відновились. По-перше, у нас дуже кваліфікований медичний штаб, який робить все можливе щоб футболісти були готовими. Але самі гравці – також професіонали. Вони знають, що їм потрібно робити, щоб гарно відновитись.

Чи пам’ятаємо останню гру зі словаками, коли вони перемогли? Вже пройшло багато часу. Думаю, що усі забули цей матч. Завтра буде нова гра, нова сторінка.

Україна – Словаччина: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Похвала після гри з чехами? Вважаю, що ми провели хороший матч, але у нас є досвід, коли ми класно зіграли про турків. Всі носили на руках, але через три дні нас трошки опустили на землю в Ісландії. Потрібно готуватися. Всі розуміють, що у разі перемоги в нас будуть хороші шанси на перше місце", – сказав Ярмоленко на передматчевій прес-конференції.

Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня, початок о 16:00.

Словаччина – другий суперник України в Лізі націй, який скривдив Ярмоленка та компанію у відборі до Євро-2016

Джерело: Футбол 24
Ліга націй2 тур

Україна - Словаччина: Неділя 09 вересня 2018

Україна
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Словаччина
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