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Ярмоленко після чергового гола за Вест Хем став жертвою тролінгу одноклубника – українець дав гідну відсіч

28 вересня 23:59 758 Читать на русском
Ярмоленко після чергового гола за Вест Хем став жертвою тролінгу одноклубника – українець дав гідну відсіч
Андрій Ярмоленко / Getty images

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився емоціями після матчу 7-го туру АПЛ проти Борнмута.

17’ Джошуа Кінг
46’ Каллум Вілсон
 
Андрій Ярмоленко 10’
Аарон Крессвелл 74’
10’ Андрій Ярмоленко
17’ Джошуа Кінг
46’ Каллум Вілсон
74’ Аарон Крессвелл

Після поєдинку, в якому Ярмоленко відзначився забитим голом, Андрій опублікував допис на свої сторінці в Інстаграм, написавши: "Важкий матч. Важливе очко. Гарна робота, хлопці. продовжуємо працювати".

Борнмут – Вест Хем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

На одному з фото, які додав Ярмоленко, у кадр не вмістилася голова футболіста, що відразу ж іронічно відзначив одноклубник українця Раян Фредерікс: "Занадто велика голова, щоб поміститися". "Тобі варто оновити свої жарти, кожного дня одне і теж саме", – парирував Андрій.

До слова, пізніше Ярмоленко пояснив оказію з фото тим, що не до кінця розібрався, як працює Інстаграм.

Борнмут – Вест Хем: Ярмоленко видає божественний матч і веде "молотів" у зону ЛЧ – українець перевершує сам себе

Tough game,important 1 point!well done boyskeep working

Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

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Борнмут – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу – як це було
28 вересня
4062
Теги
Англія футбольні курйози Українці за кордоном Борнмут - Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Раян Фредерікс Раян Фредерікс Вест Хем Вест Хем
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