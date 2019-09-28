Ярмоленко після чергового гола за Вест Хем став жертвою тролінгу одноклубника – українець дав гідну відсіч

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився емоціями після матчу 7-го туру АПЛ проти Борнмута.

Після поєдинку, в якому Ярмоленко відзначився забитим голом, Андрій опублікував допис на свої сторінці в Інстаграм, написавши: "Важкий матч. Важливе очко. Гарна робота, хлопці. продовжуємо працювати".

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На одному з фото, які додав Ярмоленко, у кадр не вмістилася голова футболіста, що відразу ж іронічно відзначив одноклубник українця Раян Фредерікс: "Занадто велика голова, щоб поміститися". "Тобі варто оновити свої жарти, кожного дня одне і теж саме", – парирував Андрій.

До слова, пізніше Ярмоленко пояснив оказію з фото тим, що не до кінця розібрався, як працює Інстаграм.

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