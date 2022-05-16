Ярмоленко підтвердив своє прощання з Вест Хемом
Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко написав теплого листа фанатам після останнього домашнього матчу.
"Сьогодні я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю родиною я вийшов на поле та попрощався з фанатами Вест Хема.
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Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах. Щиро, з вдячністю і величезним коханням – до кожного з вас, до стадіону, до всієї родини Вест Хема", – написав Ярмоленко в Instagram.
Нагадаємо, що українець став гравцем "молотів" у 2018 році. Загалом Андрій зіграв у 84 матчах за лондонців, відзначився 13 голами та 7 асистами.
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