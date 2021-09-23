В українського боксера Олександра Усика в століці Англії буде зіркова підтримка.

Легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко відвідає бій за титули WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком, який відбудеться вже цієї суботи, 25 вересня, на Тоттенхем Хотспур Стедіум, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook журналіст Максим Розенко.

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Цікаво, що у цей день "молоти" проведуть виїзну календарну гру 6-го туру АПЛ проти Лідса. Аби встигнути на боксерський поєдинок, Ярмоленко відразу після матчу полетить до Лондона на гелікоптері у компанії зі своїм одноклубником, півзахисником збірної Англії Декланом Райсом, який теж відвідає боксерське шоу.

Нагадаємо, напередодні Вест Хем у Кубку англійської ліги пройшов Манчестер Юнайтед, здобувши мінімальну перемогу 1:0. Ярмоленко провів на полі увесь матч і допоміг своїй команді пробитись в 1/8 фіналу турніру.

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