toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Ярмоленко підтримав брата, який балотується у депутати Верховної Ради – політика підозрюють у побитті літнього чоловіка

14:25 1366 Читать на русском
Ярмоленко підтримав брата, який балотується у депутати Верховної Ради – політика підозрюють у побитті літнього чоловіка
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко підтримав свого двоюрідного брата, який є кандидатом у депутати Верховної Ради України.

Андрій Ярмоленко записав відеозвернення, у якому підтримує свого двоюрідного брата Володимира Духна – кандидата у депутати Верховної Ради України по 100-му виборчому округу.

Павелко не балотуватиметься в депутати на позачергових виборах

"Знаю одну дуже чесну і порядну людину, за сумісництвом мого брата Духна Володимира Миколайовича. Він балотується в депутати Верховної Ради по 100-му виборчому округу Кіровоградської області. Братан, я завжди з тобою", – сказав Ярмоленко на відео.

До слова, Володимир Духно – самовисуванець та не належить до жодної з партії. Він працює начальником Управління захисту економіки Кіровоградської області.

Президент Інгульця Поворознюк: Йду в депутати, аби не було соромно перед матір'ю

Зауважимо, нещодавно видання "Антикор" повідомило, що після однієї із зустрічей з виборцями кандидат в депутати Духно побив літнього чоловіка за те, що той називав його корупціонером.

blog_ava
Манчестер Сіті – Вест Хем: стартові склади – Зінченко та Ярмоленко потрапили в заявку на матч
14:40
2052
Теги
Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Збірна України Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
50
хв
Чіхура
19:00
Фола
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук