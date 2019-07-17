Ярмоленко підтримав брата, який балотується у депутати Верховної Ради – політика підозрюють у побитті літнього чоловіка

Український вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко підтримав свого двоюрідного брата, який є кандидатом у депутати Верховної Ради України.

Андрій Ярмоленко записав відеозвернення, у якому підтримує свого двоюрідного брата Володимира Духна – кандидата у депутати Верховної Ради України по 100-му виборчому округу.

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"Знаю одну дуже чесну і порядну людину, за сумісництвом мого брата Духна Володимира Миколайовича. Він балотується в депутати Верховної Ради по 100-му виборчому округу Кіровоградської області. Братан, я завжди з тобою", – сказав Ярмоленко на відео.

До слова, Володимир Духно – самовисуванець та не належить до жодної з партії. Він працює начальником Управління захисту економіки Кіровоградської області.

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Зауважимо, нещодавно видання "Антикор" повідомило, що після однієї із зустрічей з виборцями кандидат в депутати Духно побив літнього чоловіка за те, що той називав його корупціонером.