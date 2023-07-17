Українські зіркові гравці з різними турботами та сподіваннями працюють у міжсезоння.

Андрій Ярмоленко знову звикає до Динамо і пояснює, чому перейшов на українську мову. Олександр Зінченко англійською спілкується з лікарями Арсенала – стара проблема нагадала про себе.

Михайло Мудрик трішки відпочив, подивився Вімблдон та сподівається на прогрес у Челсі. Про ці та інші цікавинки дивіться у новому дайджесті від YouTube-каналу Футбол 24.

Динамо як Сассуоло, – команду Луческу підставили, залежність у стилі Мессі та причини нечуваної феєрії