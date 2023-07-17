Ярмоленко перейшов на українську під тиском дітей, старі проблеми Зінченка, а Мудрик в очікуванні прориву
17 липня 23:47 - Читать на русском
Українські зіркові гравці з різними турботами та сподіваннями працюють у міжсезоння.
Андрій Ярмоленко знову звикає до Динамо і пояснює, чому перейшов на українську мову. Олександр Зінченко англійською спілкується з лікарями Арсенала – стара проблема нагадала про себе.
Михайло Мудрик трішки відпочив, подивився Вімблдон та сподівається на прогрес у Челсі. Про ці та інші цікавинки дивіться у новому дайджесті від YouTube-каналу Футбол 24.
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