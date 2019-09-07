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Ярмоленко: Перемога над Литвою – заслуга вболівальників

22:32 445 Читать на русском
Ярмоленко: Перемога над Литвою – заслуга вболівальників
Литва – Україна – 0:3 / фото УАФ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну перемогу у відбірковому матчі до Євро-2020 проти Литви (3:0).

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Важко пройти такі захисні редути, коли суперник захищається усією командою. До того ж, поле дає про себе знати.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Добре що забили швидкий м'яч, після цього стало легше грати. Вважаю, що ми контролювали гру від першої до останньої хвилини. Підтримка вболівальників? Так, відчувалось, що наших прихильників було значно більше, величезне їм спасибі за це. Ця перемога – їхня заслуга також.

Дуже важко звикнути до такого поля, адже різниця відчутна, але ми розуміли, що не маємо жодних відмовок: поле, суддя, вітер, дощ тощо. Намагались не звертати на це увагу і грати у той футбол, який просив від нас тренерський штаб.

Ми знали, як гратиме Литва, розбирали їх 2-3 дні. Потрібно було продемонструвати той футбол, у який ми вміємо грати. Завдяки цьому ми і здобули 3 очки", – розповів Ярмоленко у післяматчевому коментарі.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка
20:49
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Теги
Євро-2020 Україна Україна Литва - Україна Литва Литва Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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