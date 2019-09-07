Ярмоленко: Перемога над Литвою – заслуга вболівальників

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував розгромну перемогу у відбірковому матчі до Євро-2020 проти Литви (3:0).

"Важко пройти такі захисні редути, коли суперник захищається усією командою. До того ж, поле дає про себе знати.

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Добре що забили швидкий м'яч, після цього стало легше грати. Вважаю, що ми контролювали гру від першої до останньої хвилини. Підтримка вболівальників? Так, відчувалось, що наших прихильників було значно більше, величезне їм спасибі за це. Ця перемога – їхня заслуга також.

Дуже важко звикнути до такого поля, адже різниця відчутна, але ми розуміли, що не маємо жодних відмовок: поле, суддя, вітер, дощ тощо. Намагались не звертати на це увагу і грати у той футбол, який просив від нас тренерський штаб.

Ми знали, як гратиме Литва, розбирали їх 2-3 дні. Потрібно було продемонструвати той футбол, у який ми вміємо грати. Завдяки цьому ми і здобули 3 очки", – розповів Ярмоленко у післяматчевому коментарі.

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