Півзахисник збірної України та Вест Хема Андрій Ярмоленко продовжує допомагати рідному краю у боротьбі з наслідками, які залишили рашистські покидьки після свого вторгнення.

"З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї сім'ї машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої необхідності.

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Особливі слова подяки – волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки ним, в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!" – написав Ярмоленко в Instagram, додавши світлину з передачею, яка вирушить до рідного Чернігова.

Нагадаємо, росіяни на початку свого огидного нападу на Україну жорстоко обстрілювали Чернігів, зокрема, розбомбивши стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому виступає Десна.

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