Гра капітана збірної України Андрія Ярмоленка далеко не всім подобається в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Аль-Айн піддався критиці після поразки від Аль-Ахлі (2:1). Дісталось після матчу і 33-річному українцю. Його розкритикував легендарний у минулому футболіст "Боса" Сабуїт Хатер, який провів понад 200 матчів за команду й виграв 14 титулів.

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"Нам потрібен гравець, який буде створювати моменти для форварда Коджо Лаби, допомагати гравцям центра поля, може контролювати м'яч. Ярмоленко навіть одного гравця обіграти не може, він залежить від зусиль команди, а не навпаки", – цитує Хатера журналіст Мохамед Хамад.

Андрій цього сезону провів 8 поєдинків у футболці Аль-Айна, записавши до свого активу три голи та чотири результативні передачі. Контракти його та Реброва розраховані до літа 2023 року.

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