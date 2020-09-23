"Я в захваті. Гадаю, це чудова гра, троє молодих хлопців вийшли на поле сьогодні. Всі вони впоралися надзвичайно добре, старші партнери допомогли їм. Це велика робота, тому я дуже радий.

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Такі матчі – це можливість для хлопців, які на даний момент не мають місця в старті: Ярмоленко, Аллє. Потрібно використовувати ці можливості, коли вони з’являються... І вони це зробили, як і деякі інші гравці. Четвертий гол, безсумнівно, вбив суперника, а п'ятий все закріпив. Я бачив хлопців, які билися за м'яч, хотіли забити ще. Всі надзвичайно добре провели це поєдинок", – заявив Ірвайн у коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, головний тренер "молотів" Девід Мойєс здав позитивний тест на коронавірус і пропускав зустріч з Халл Сіті (5:1).

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