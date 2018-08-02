Ярмоленко отримав повідомлення і цікаву оцінку від найкращого гравця Вест Хема Арнаутовіча

Андрій Ярмоленко і Марко Арнаутовіч – фанати Вест Хема багато чекають від цієї зв'язки

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко нарвався на компліменти від лідера свого нового клубу. Найкращий бомбардир Вест Хема у літніх спарингах Марко Арнаутовіч оцінив трансфери "молотів".

Андрій Ярмоленко травмувався, але отримав приємні слова від партнера по лінії атаки. Форвард збірної Австрії Марко Арнаутовіч відправив загальний меседж новачкам Вест Хема: "Зараз настав час для усіх футболістів, які прийшли сюди, показати, на що вони здатні".

Арні, який забив 5 голів у 4-х літніх спарингах, оцінив своїх нових партнерів у розмові з офіційним сайтом лондонського клубу.

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"Ми багато чого знаємо про Джека Вілшера та його роботу в АПЛ за всі ці роки. Фредерікс та Діоп є новими обличчями для мене. Я не бачив їх раніше, але після спільної тренувальної роботи можу сказати, що у них є певна якість. Зрештою, інакше б їх тут не було.

Усі знають, хто такий Андрій Ярмоленко і що він витворяв в Україні. Ця ліга не є настільки високих рівня і вимог, але він провів багато матчів у Лізі чемпіонів і показав свій клас проти великих команд.

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Я також чув багато добрих відгуків про цього Фабіана Бальбуену, який прибув з Бразилії. Він був гравцем сезону у всій лізі.

Ті, хто грали в італійській Серії А, знають, на що спроможний Феліпе Андерсон. Ми заплатили за нього великі гроші та, очевидно, переконані, що він може робити чудові речі в атаці", – розповів Арнаутовіч, який міг би грати і на позиції Ярмоленка, але останнім часом почав феєрити на місці центрфорварда, де у команді також є знаменитий мексиканець Чічаріто.

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