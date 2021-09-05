Лідер "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко, мабуть, довго триматиме в пам'яті матч із Казахстаном і його "наслідки".

31-річний вінгер отримав символічну футболку збірної України з числом 100, адже подолав рубіж у 100 ігор за національну команду, інформує офіційний сайт УАФ.

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Також Ярмоленку вручили традиційні для такої події відзнаки УЄФА – ювілейну медаль і оксамитову кепку, що здавна символізує знакове досягнення гравцем статусу сотника головної команди країни. Нагороджували Андрія пам'ятними сувенірами президент УАФ Андрій Павелко та в.о. головного тренера Олександр Петраков.

Нагадаємо, 100-м поєдинком для Ярмоленка стало протистояння з Казахстаном (2:2). Зараз в активі лідера збірної України 101 матч у синьо-жовтій футболці, 42 голи і 23 асисти.

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