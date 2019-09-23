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Ярмоленко отримав овацію вболівальників за матч проти Манчестер Юнайтед – українця проводжали стоячи

18:26 5390 Читать на русском
Ярмоленко отримав овацію вболівальників за матч проти Манчестер Юнайтед – українця проводжали стоячи
Андрій Ярмоленко / Reuters

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко заслужив свою порцію овацій після заміни в матчі 6-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:0).

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Андрій Ярмоленко був одним із найкращих у матчі проти Манчестер Юнайтед та отримав стоячі овації від фанатів Вест Хема під час своєї заміни.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

"Підтримка була чудовою. Я відчував, ніби закінчив свою кар'єру тут. Всі аплодували мені, я дуже ціную це у наших уболівальниках. Вони приголомшливі: в кожному матчі Вест Хем почувається особливою командою", – цитує Ярмоленка прес-служба клубу.

Відзначимо, що Вест Хем переграв Манчестер Юнайтед у матчі 6-го туру АПЛ (2:0), а українець відзначився першим забитим голом у грі.

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Відеоновини Англія Українці за кордоном Вест Хем - Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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