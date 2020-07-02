Ярмоленко особисто привітав фанів Вест Хема після свого переможного гола у ворота Челсі

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко відреагував на перемогу своєї команди у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі (3:2).

Український легіонер лондонців став автором переможного гола у звітній зустрічі і записав коротке відео для вболівальників клубу.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

"Привіт, фани Вест Хема. Це був великий день для нас. Вітаю усіх", – сказав Ярмоленко

Нагадаємо, Ярмоленко став героєм Вест Хема у матчі 32-го туру АПЛ проти Челсі. Українець вийшов на заміну на 78-й хвилині, а наприкінці матчу забив переможний гол. Завдяки перемозі над "синіми" Вест Хем набрав 30 очок і відірвався від зони вильоту на 3 пункти. В активі самого Ярмоленка у нинішньому сезоні тепер 4 голи та один асист у 17-ти зустрічах.

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