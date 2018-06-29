Ярмоленко організував юнацький футбольний турнір у Кропивницькому

За сприяння Андрія Ярмоленка у Кропивицькому відбувся дитячо-юнацький турнір з футболу.

У всеукраїнському турнірі з футболу, приуроченому Дню Конституції, взяли участь вісім юніорських команд. За перемогу та призи зірки українського футболу Андрія Ярмоленка упродовж двох днів боролися юні вихованці кропивницьких СК Зірочка, ФК Зірка, ДЮФК Альянс та дитячо-юнацької спортивної школи № 2, олександрійського Аметисту, петрівського Інгульця, а також черкаського Дніпра та Десни – команди з рідного міста Андрія Ярмоленка — Чернігова.

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За результатами вирішальних матчів, що проходили в обласному центрі на стадіоні Зірка, чемпіонами турніру стали юні черкащани, які в серії післяматчевих пенальті показали кращий результат, ніж господарі поля – команда Зірка.

Юних спортсменів привітав кумир багатьох шанувальників футболу Андрій Ярмоленко, який особисто вручив гравцям пам’ятні призи та подарунки. Без зіркових презентів не залишився жоден з учасників турніру, повідомляє сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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