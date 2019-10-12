Ярмоленко окреслив перспективи збірної України після матчу з Литвою

Півзахисник збірної України та англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від матчу з Литвою (2:0) і висловив надію на успішний результат з чемпіонами Європи.

"Ми здобули справді дуже важливі три очки. Оборону литовців подолати було важко. Суперник діяв дуже добре, а ми, у свою чергу, намагалися контролювати гру і створювати моменти. Не завжди це виходило, тому добре, що все-таки вдалося забити.

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Однак відчуття, що ми вже на чемпіонаті Європи, поки що немає. Попереду ще два матчі, потрібно виходити і грати у футбол, здобувати результат. Проте перед поєдинком із Португалією у нас є впевненість у своїх силах. Ми граємо вдома, перед, сподіваюсь, ущент заповненими трибунами і це накладає на нас додаткові зобов'язання. Ми маємо грати агресивно, демонструвати властивий нам стиль гри.

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Я відчуваю, що я в хорошій формі і футбол наразі дає мені справжнє задоволення. Я вже досить давно не забивав за збірну і сьогодні дуже хотілося відзначитись. Я знав, що мене замінять хвилині на 60-й і коли був останній момент перед моєю заміною, мав відмінний шанс забити. Я трохи засмутився, бо не вдалося зіграти так, як хотілося. Але в жодному разі не маю претензій ні до партнерів, ні до тренерського штабу – виключно до себе", – розповів Ярмоленко прес-службі УАФ.

До слова, наступний поєдинок відбору Євро-2020 збірна України проведе вже у понеділок, 14 жовтня, у Києві проти команди Португалії. Початок матчу о 21:45.

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