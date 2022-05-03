Вест Хем розгромив Дербі Каунті у поєдинку Прем'єр-ліги U-23. Андрій Ярмоленко результативно долучився до звитяги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

На 28-й хвилині український вінгер ефектно розібрався з кіпером, зробивши рахунок 3:0 на користь "молотків". По перерві Ярмоленко не менш красиво асистував на Перкінса, який реалізував вихід віч-на-віч.

Ярмоленко забив і асистував за молодіжку Вест Хема – українець допоміг команді зберегти друге місце в чемпіонаті

Андрія замінили кількома хвилинами опісля, а поєдинок завершився перемогою молодіжки Вест Хема над Дербі Каунті з рахунком 5:0. Загалом у поточному сезоні капітан збірної України відіграв за лондонців 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі й віддав стільки ж асистів.