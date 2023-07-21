Новачок Динамо Андрій Ярмоленко змінив номер 21, який отримав після повернення у клуб, на номер 7, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Ярмоленко може отримати культовий номер в Динамо – кияни зробили перший крок

Аби отримати заповітну цифру, довелось піти на певну рокіровку: Владислав Кабаєв, який минулого сезону виступав з 7-ю на спині, поступився номером Ярмоленкові, взявши собі № 22. Змінив цифри і Богдан Лєднєв – з 70 на 17.

До слова, раніше Ярмоленко виступав в Динамо під номерами 70, 9 та 10, в дортмундській Борусії носив на спині дев'ятку, у Вест Хемі грав під цифрами 20 та 7, а в Аль-Айні мав номер 10.

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