Манчестерські гранди опинилися на різних полюсах за відчуттями колишнього легіонера "молотів".

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"Найважче грати було проти Манчестер Сіті та Ліверпуля. А найлегше... Мені чомусь легко було грати проти Манчестер Юнайтед. Бо у них завжди якась криза була, коли ми проти них грали. Вони не демонстрували свій найкращий футбол. Гра давалася", – зізнався Ярмоленко в ефірі на YouTube-каналі ВДИНАМО.

Додамо, що українець провів у АПЛ 66 матчів, оформивши 8 голів та 3 асисти. Улюблені команди Андрія – МЮ (гол+асист), Евертон та Астон Вілла (по 2 голи).

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