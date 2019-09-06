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Ярмоленко: Ніколи не вважав себе недоторканним, тренер вирішуватиме, хто має вийти в основі

16:01 476 Читать на русском
Ярмоленко: Ніколи не вважав себе недоторканним, тренер вирішуватиме, хто має вийти в основі
Ярмоленко та Шевченко / УАФ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розповів про свою готовність до майбутнього матчу відбору до Євро-2020 проти Литви.

 

"Ніколи не вважав себе недоторканним. Намагаюсь виходити на тренування або гру і доводити, що я сильніший за конкурентів. А тренерський склад вирішує, кому грати, виходячи з тактики. Я намагаюся робити максимум і віддаватися на кожному тренуванні.

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Не можу сказати, що перебуваю в своїй найкращій формі. Я старанно працюю, щоб повернутися на хороший рівень. Всі повинні розуміти, що 10 місяців без футболу – це нелегко. Потрібен час, щоб повернути кондиції, які були. Я зіграв лише дві гри в стартовому складі – в одній 55 хвилин, в другій – 70.

Я ніколи не був швидким. Завжди грав за рахунок голови, правильно обраної позиції. Супер швидкості, як у Коноплянки у мене ніколи не було. Швидкість після травми залишилася на тому ж рівні – ні краще, ні гірше. Це не мої відчуття, а дані тестів.

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Я консультувався з лікарями з приводу матчу з Литвою на штучному газоні. Мені сказали: "Можеш грати, нічого не бійся". Сподіваюся, що поле там хорошої якості", – розповів Ярмоленко в коментарі Sport.ua.

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Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Литва - Україна Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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