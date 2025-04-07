Динамо в рамках 23-го туру УПЛ впевнено здолало Лівий Берег (2:0) та продовжило очолювати турнірну таблицю. У цьому матчі голами відзначились Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко.

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Після завершення поєдинку вінгер киян Андрій Ярмоленко дав коментар журналістці УПЛ ТБ. Під час прощання із ветераном Динамо журналістка несподівано назвала 35-річного українця Олександром. Ярмоленко посміявся з цієї ситуації.

До слова, Андрій цього сезону зіграв 24 матчі у всіх турнірах за киян, забивши 7 голів та віддавши 1 асист.

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