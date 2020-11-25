Вінгер збірної України не планує змінювати клубну прописку, хоча і не вважається основним гравцем в команді Девіда Мойєса.

Інформація, що Ярмоленко начебто збирається припинити співпрацю з "молотами", є неправдивою. До завершення контракту (30 червня 2022-го) вінгер не планує покидати Вест Хем заради будь-якого іншого клубу (зокрема, турецьких). Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на Вадима Шаблія, який представляє інтереси Ярмоленка.

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Нагадаємо, українець перейшов у Вест Хем влітку 2018-го з дортмундської Борусії. У поточному сезоні АПЛ зіграв лише 97 хвилин у 5 матчах, в яких результативними діями не відзначався.

Зауважимо, наразі Андрій перебуває на самоізоляції, адже здав у таборі збірної України позитивний тест на коронавірус. Востаннє вінгер виходив на поле у складі "молотів" ще 31 жовтня проти Ліверпуля.

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