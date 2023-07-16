"Якщо побачу, що не тягну рівень Динамо, то ми потиснемо руки з президентом та думатимемо, чим мені займатися далі. Я не ворог собі, не хочу бути ворогом команді.

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Чи вважаю себе легендою Динамо? Ні. Не знаю, це зараз так модно – кожного гравця, який закінчує, називати легендою. Це хай вирішують вболівальники. Так, є минуле, коли я грав. Зараз є сьогоднішній день – і потрібно все заново доводити і собі, і фанатам, і партнерам, і головному тренеру. Легенди…

Хто легенда – вирішують вболівальники. Я себе відчуваю таким же футболістом, як і всі ці хлопці на зборах. Зараз я ношу футболку найкращої команди в країні", – зазначив Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця він отримає в Динамо посаду спортивного директора.

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