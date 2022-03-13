Вест Хем всіляко підтримує Андрія Ярмоленка, який знаходить сили для якісної гри у футбол.

Лондонський клуб у своєму Twitter проводить символічне голосування за гравця матчу проти Астон Вілли (2:1).

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла – 2:1

На вибір вболівальникам дали чотири варіанти – Ярмоленко, Ярмоленко, Ярмоленко або Ярмоленко. "Сьогодні є лише одна Людина матчу", – написала прес-служба Вест Хема.

Нагадаємо, українець вийшов на заміну і відкрив рахунок у переможній зустрічі проти Астон Вілли.

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