"Ну, я вже сказав, що це останній сезон для мене. І від своїх слів я не відмовляюся. Тому наразі це так. І зараз для мене найголовніше віддати всі сили, щоб команда грала в Лізі чемпіонів, я маю на увазі – в основній сітці, а також знову стала чемпіоном України та здобула Кубок України. Тому я вважаю, що поки що не мій час. Ми говоримо зараз про цілі команди, про нашу гру, а не про мене особисто. Тому я думаю, що про мене особисто поговоримо наприкінці цього сезону.

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Як будемо грати проти Хамруна? Для такого клубу, як Динамо, завжди важливо показувати якісну гру, здобувати результат. Тому це ми будемо намагатися завтра робити. Як показала перша гра, у нас гідний суперник, якого ми поважаємо. Але завтра буде другий тайм.

Звичайно, є результат першого матчу, але треба виходити з максимальною концентрацією та грати у свій футбол. Тому що початок сезону і треба набирати форму", – наводить слова Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч проти Хамруна відбудеться вже сьогодні, 29 липня, початок о 21:00. Раніше Ярмоленко заявляв, що цей сезон стане для нього останнім у його ігровій кар'єрі.

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