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"Ярмоленко не дав мені футболку", – Цітаішвілі пригадав три найпам'ятніші матчі

30 квітня 22:00 2373 Читать на русском
"Ярмоленко не дав мені футболку", – Цітаішвілі пригадав три найпам'ятніші матчі
Георгій Цітаішвілі / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі раніше не цурався подавати м'ячі для першої команди киян.

"Мої найпам'ятніші три матчі? Фінал чемпіонату світу U-20. Коли дебютував за першу команду Динамо в матчі проти Шахтаря. Зустріч проти Евертона. З англійцями я не грав. Навіть не м'ячі подавав, а просто дивився матч.

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А взагалі ми з хлопцями в багатьох матчах подавали м'ячі. Одного разу попросив у Ярмоленка футболку, а він мені не дав. Взагалі ніхто не давав. Один раз хтось дав, ми з пацанами намагалися її забрати, але не змогли", – розповів Цітаішвілі для Instagram-сторінки Динамо.

У нинішньому сезоні УПЛ 19-річний півзахисник провів 3 матчі.

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Теги
Динамо Динамо Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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