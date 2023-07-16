Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко пригадав, яку підтримку отримував після того, як Росія вторглася в Україну.

"Хто з гравців Вест Хема або АПЛ найбільше підтримував після 24 лютого? Напевно, Лукаш Фабіанскі, якщо про Вест Хем говоримо. Але абсолютно всі хлопці в команді у той період… абсолютно від кожного працівника клубу я отримав повідомлення з підтримкою. Всі пропонували якусь допомогу. Я за це їм дуже вдячний.

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Ти починаєш по-іншому ставитися до клубу та вболівальників, коли бачиш підтримку. Коли бачиш підтримку, коли тобі, близьким та твоїй країні погано, ти починаєш по-іншому ставитися до всіх речей, які кояться й на футбольному полі, і просто в житті. Люди в Англії багато допомагають українцям, ми повинні це цінувати", – поділився Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, що Андрій виступав за Вест Хем з 2018 по 2022 роки. Українець зіграв лише 86 поєдинки, в яких відзначився 13 голами та 7 асистами.

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