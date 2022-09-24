Ярмоленко наздогнав Шевченка за кількістю матчів у збірній України
Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко оформив історичне для себе досягнення.
Півзахисник Андрій Ярмоленко у матчі з Вірменією з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Віктора Циганкова. Цей вихід став для 32-річного ветерана 111-тим у національній команді.
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За цим показником Ярмоленко зрівнявся з Андрієм Шевченком. Попереду лише Анатолій Тимощук, за плечами якого 144 гри за "синьо-жовтих". До слова, раніше УАФ виключила манкурта з офіційного реєстру гравців збірної.
Нагадаємо, більше ста матчів провели також Руслан Ротань (100) та Андрій Пятов (102), які вже завершили кар'єру в національній команді.
Покращити своє досягнення Ярмоленко матиме змогу вже у вівторок, 27 вересня, коли Україна зустрінеться у вирішальному матчі за вихід в еліту Ліги націй з Шотландією. Початок зустрічі о 21:45.
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