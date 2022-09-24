Півзахисник Андрій Ярмоленко у матчі з Вірменією з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Віктора Циганкова. Цей вихід став для 32-річного ветерана 111-тим у національній команді.

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За цим показником Ярмоленко зрівнявся з Андрієм Шевченком. Попереду лише Анатолій Тимощук, за плечами якого 144 гри за "синьо-жовтих". До слова, раніше УАФ виключила манкурта з офіційного реєстру гравців збірної.

Нагадаємо, більше ста матчів провели також Руслан Ротань (100) та Андрій Пятов (102), які вже завершили кар'єру в національній команді.

Покращити своє досягнення Ярмоленко матиме змогу вже у вівторок, 27 вересня, коли Україна зустрінеться у вирішальному матчі за вихід в еліту Ліги націй з Шотландією. Початок зустрічі о 21:45.

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