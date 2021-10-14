Півзахисник Вест Хема і збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від завершення відбору на ЧС-2022.

"Лише один крок, одна гра залишилася у групі. Будемо чекати цього матчу і віддамо всі сили, щоб потрапити на чемпіонат світу.

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Це наша мрія. Це наша ціль. Вперед, Україно!" – написав Ярмоленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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