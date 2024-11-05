Капітан Динамо Андрій Ярмоленко у розмові з прес-службою ФК Гамбург нагадав про цілу низку проблем, які вже стали реальністю для українців.

"Що означають єврокубкові матчі для українських клубів? Скажу чесно: іншого виходу у нас немає. Ми не можемо грати у своїй країні, у своєму місті, зі своїми вболівальниками. Ви всі добре знаєте причину цього: це варварська загарбницька війна, яку Росія веде проти України. Крім того, додатковим тягарем є далекі поїздки на наші євроматчі. Але порівняно з тим, що переживає наша країна, це дрібниці.

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Ми дуже вдячні Гамбургу за підтримку. Я також хотів би подякувати всьому німецькому народу за підтримку України. Ми цінуємо німецьку гостинність і дуже сподіваємося, що міжнародні ігри якомога швидше повернуться на українські стадіони. Дуже хочеться, щоб місцеві вболівальники приєдналися до українців у Німеччині та підтримали нас на наступних домашніх іграх", – поділився Ярмоленко в інтерв'ю прес-службі Гамбурга.

Нагадаємо, що Динамо проводить свої домашні єврокубкові матчі на Фолькспаркштадіон – стадіоні ФК Гамбург. У перших трьох турах Ліги Європи кияни не набрали очок, програвши Лаціо (0:3), Хоффенхайму (0:2) та Ромі (0:1).

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