Зірки українського футболу Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Мар'ян Швед та Микита Шевченко, а також низка легендарних гравців, які вже повісили бутси на цвях, візьмуть участь у благодійному аукціоні, повідомляє організатор заходу "Центр новин".

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Всі кошти, виручені від продажу запропонованих лотів, підуть на ремонт і облаштування двох кімнат в Будинку дитини № 1 міста Львова, де на цей час перебувають 72 дитини-сироти з Луганщини. Загалом на аукціоні буде представлено 12 позицій, зокрема: футболки Андрія Ярмоленка, Мар’яна Шведа, Михайла Мудрика, Микити Шевченка, Андрія Тлумака, В’ячеслава Шевчука, Олексія Бєліка, Артема Федецького та Віктора Леоненка, а також м’ячі з підписами гравців збірної України, ветеранів Динамо та ветеранів Карпат.

Мета збору – 100 тисяч гривень. Зробити внесок можна за посиланням. Розіграш лотів відбудеться після 15 листопада.

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