Сергій Ребров через кілька місяців матиме шанс поповнити свою колекцію трофеїв.

Дебютний сезон на чолі Аль-Айна завершилася для українського фахівця чемпіонством та перемогою в Кубку ліги ОАЕ. Такі результати дають можливість позмагатися за ще один трофей.

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Аль-Айн повідомив, що 4 лютого зіграє проти Шарджі в Суперкубку ОАЕ. Для Андрія Ярмоленка це буде шанс здобути перший трофей у складі свого нового клубу.

До слова, Шарджа зіграє в Суперкубку як переможець Кубка президента ОАЕ. За цю команду виступають такі зірки, як Костас Манолас (екс-гравець Роми і Наполі), Міралем П'яніч (Рома, Ювентус, Барселона) та Пако Алькасер (Барселона, Борусія Д).